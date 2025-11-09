LIFI Pris idag

Livepriset för LIFI (LIFI) idag är $ 0.00177516, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIFI till USD är$ 0.00177516 per LIFI.

LIFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,313.73, med ett cirkulerande utbud på 7.50M LIFI. Under de senaste 24 timmarna handlades LIFI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03303058, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00171044.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIFI med -- under den senaste timmen och -17.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LIFI (LIFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Cirkulationsutbud 7.50M 7.50M 7.50M Totalt utbud 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

Det aktuella börsvärdet för LIFI är $ 13.31K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LIFI är 7.50M, med ett totalt utbud på 7500000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.31K.