lifedog (LFDOG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för lifedog(LFDOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 28.64K
Totalt utbud: $ 952.00M
Cirkulerande utbud $ 952.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 28.64K
Högsta någonsin: $ 0.04671619
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

lifedog (LFDOG) Information

LIFEDOG – The King of All Dog Coins

LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.

Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.

KEY FEATURES
Memes Communities Absorbtion!
LIFE, FUN, PROFIT
Fairlaunch
No MM, No VCs
Huge celebrity support

Officiell webbplats: https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i lifedog (LFDOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet LFDOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många LFDOG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.