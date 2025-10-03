Utforska Lido Staked SOL(STSOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STSOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Lido Staked SOL(STSOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STSOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om STSOL STSOL prisinformation STSOL officiell webbplats STSOL tokenomics STSOL Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Lido Staked SOL (STSOL) / Tokenomik / Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Lido Staked SOL(STSOL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD lido-staked-sol tokenomics Information om lido-staked-sol Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Lido Staked SOL(STSOL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 29.69M $ 29.69M $ 29.69M Totalt utbud: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K Cirkulerande utbud $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.69M $ 29.69M $ 29.69M Högsta någonsin: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 Lägsta någonsin: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 Aktuellt pris: $ 280.58 $ 280.58 $ 280.58 Läs mer om priset på Lido Staked SOL(STSOL) Köp STSOL nu! Lido Staked SOL (STSOL) Information ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Officiell webbplats: https://solana.lido.fi/ Lido Staked SOL (STSOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Lido Staked SOL (STSOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STSOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STSOL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår STSOL:s tokenomics, utforska STSOL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för STSOL Vill du veta vart STSOL kan vara på väg? På STSOL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se STSOL-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn