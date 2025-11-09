Libra Incentix Pris idag

Livepriset för Libra Incentix (LIXX) idag är --, med en förändring på 15.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIXX till USD är-- per LIXX.

Libra Incentix rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,202,873, med ett cirkulerande utbud på 6.70B LIXX. Under de senaste 24 timmarna handlades LIXX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00473475, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIXX med -4.80% under den senaste timmen och -7.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Libra Incentix (LIXX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Cirkulationsutbud 6.70B 6.70B 6.70B Totalt utbud 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

