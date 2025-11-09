LEOONO by Virtuals Pris idag

Livepriset för LEOONO by Virtuals (LEO) idag är $ 0.00030586, med en förändring på 15.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LEO till USD är$ 0.00030586 per LEO.

LEOONO by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 305,836, med ett cirkulerande utbud på 1.00B LEO. Under de senaste 24 timmarna handlades LEO mellan $ 0.00029743 (lägsta) och $ 0.00036072 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00504633, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00005216.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LEO med -1.80% under den senaste timmen och -36.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LEOONO by Virtuals (LEO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 305.84K$ 305.84K $ 305.84K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 305.84K$ 305.84K $ 305.84K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

