LeisureMeta (LM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LeisureMeta(LM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Totalt utbud: $ 4.67B $ 4.67B $ 4.67B Cirkulerande utbud $ 3.22B $ 3.22B $ 3.22B FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Högsta någonsin: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Lägsta någonsin: $ 0.00194716 $ 0.00194716 $ 0.00194716 Aktuellt pris: $ 0.00208549 $ 0.00208549 $ 0.00208549 Läs mer om priset på LeisureMeta(LM) Köp LM nu! LeisureMeta (LM) Information LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Officiell webbplats: https://leisuremeta.io/ Whitepaper: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf LeisureMeta (LM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LeisureMeta (LM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LM:s tokenomics, utforska LM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LM Vill du veta vart LM kan vara på väg? På LM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LM-tokens prisförutsägelse nu! 