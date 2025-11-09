Legend of Arcadia Pris idag

Livepriset för Legend of Arcadia (ARCA) idag är $ 0.0103087, med en förändring på 4.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARCA till USD är$ 0.0103087 per ARCA.

Legend of Arcadia rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,094,438, med ett cirkulerande utbud på 300.79M ARCA. Under de senaste 24 timmarna handlades ARCA mellan $ 0.01019115 (lägsta) och $ 0.01086537 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.089965, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01019115.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARCA med -0.97% under den senaste timmen och -8.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Legend of Arcadia (ARCA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Cirkulationsutbud 300.79M 300.79M 300.79M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

