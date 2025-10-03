Utforska Legacy BOLD(BOLD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BOLD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Legacy BOLD(BOLD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BOLD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BOLD BOLD prisinformation BOLD officiell webbplats BOLD tokenomics BOLD Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Legacy BOLD (BOLD) / Tokenomik / Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Legacy BOLD(BOLD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD legacy-bold tokenomics Information om legacy-bold Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Legacy BOLD(BOLD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 577.60K $ 577.60K $ 577.60K Totalt utbud: $ 578.31K $ 578.31K $ 578.31K Cirkulerande utbud $ 578.31K $ 578.31K $ 578.31K FDV (värdering efter full utspädning): $ 577.60K $ 577.60K $ 577.60K Högsta någonsin: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Lägsta någonsin: $ 0.756197 $ 0.756197 $ 0.756197 Aktuellt pris: $ 0.998867 $ 0.998867 $ 0.998867 Läs mer om priset på Legacy BOLD(BOLD) Köp BOLD nu! Legacy BOLD (BOLD) Information BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Officiell webbplats: https://www.liquity.org/ Legacy BOLD (BOLD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Legacy BOLD (BOLD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BOLD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BOLD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BOLD:s tokenomics, utforska BOLD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BOLD Vill du veta vart BOLD kan vara på väg? På BOLD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BOLD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn