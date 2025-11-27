Vad är LDY

Ledgity Token (LDY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Ledgity Token(LDY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Ledgity Token (LDY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ledgity Token(LDY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 319.59K $ 319.59K $ 319.59K Totalt utbud: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Cirkulerande utbud $ 37.02M $ 37.02M $ 37.02M FDV (värdering efter full utspädning): $ 647.39K $ 647.39K $ 647.39K Högsta någonsin: $ 0.110451 $ 0.110451 $ 0.110451 Lägsta någonsin: $ 0.00250145 $ 0.00250145 $ 0.00250145 Aktuellt pris: $ 0.00864128 $ 0.00864128 $ 0.00864128 Läs mer om priset på Ledgity Token(LDY) Köp LDY nu!

Ledgity Token (LDY) Information Officiell webbplats: https://ledgity.finance/ Whitepaper: https://docs.ledgity.finance/

Ledgity Token (LDY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ledgity Token (LDY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LDY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LDY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LDY:s tokenomics, utforska LDY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för LDY Vill du veta vart LDY kan vara på väg? På LDY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LDY-tokens prisförutsägelse nu!

Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT

Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu!