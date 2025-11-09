Ledgity Token Pris idag

Livepriset för Ledgity Token (LDY) idag är $ 0.00893469, med en förändring på 1.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LDY till USD är$ 0.00893469 per LDY.

Ledgity Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 329,734, med ett cirkulerande utbud på 36.90M LDY. Under de senaste 24 timmarna handlades LDY mellan $ 0.00886665 (lägsta) och $ 0.00912561 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.110451, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00392962.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LDY med 0.00% under den senaste timmen och -14.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ledgity Token (LDY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 329.73K$ 329.73K $ 329.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 670.10K$ 670.10K $ 670.10K Cirkulationsutbud 36.90M 36.90M 36.90M Totalt utbud 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

