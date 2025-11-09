League of Kingdoms Pris idag

Livepriset för League of Kingdoms (LOKA) idag är $ 0.094795, med en förändring på 8.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOKA till USD är$ 0.094795 per LOKA.

League of Kingdoms rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,155,936, med ett cirkulerande utbud på 43.84M LOKA. Under de senaste 24 timmarna handlades LOKA mellan $ 0.087429 (lägsta) och $ 0.1188 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5.37, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.04425999.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOKA med +3.70% under den senaste timmen och -4.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

League of Kingdoms (LOKA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 47.40M$ 47.40M $ 47.40M Cirkulationsutbud 43.84M 43.84M 43.84M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

