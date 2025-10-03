Utforska LambosForVirgins(VIRGIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VIRGIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LambosForVirgins(VIRGIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VIRGIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om VIRGIN VIRGIN prisinformation VIRGIN officiell webbplats VIRGIN tokenomics VIRGIN Prisförutsägelse

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LambosForVirgins(VIRGIN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LambosForVirgins(VIRGIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 105.70K
Totalt utbud: $ 895.00M
Cirkulerande utbud $ 590.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 160.35K
Högsta någonsin: $ 0.00569195
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00017916

LambosForVirgins (VIRGIN) Information

LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues:
- The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.
- The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team.

Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun.

Officiell webbplats: https://lambosforvirgins.com/

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LambosForVirgins (VIRGIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet VIRGIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många VIRGIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.