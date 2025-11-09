LAMA Trust Coin V2 Pris idag

Livepriset för LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) idag är --, med en förändring på 0.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VLAMA till USD är-- per VLAMA.

LAMA Trust Coin V2 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 121,531, med ett cirkulerande utbud på 199.58M VLAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades VLAMA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00509577, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VLAMA med +0.00% under den senaste timmen och -31.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 121.53K$ 121.53K $ 121.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 121.53K$ 121.53K $ 121.53K Cirkulationsutbud 199.58M 199.58M 199.58M Totalt utbud 199,579,846.61689565 199,579,846.61689565 199,579,846.61689565

