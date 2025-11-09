Lair Pris idag

Livepriset för Lair (LAIR) idag är $ 0.00219067, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LAIR till USD är$ 0.00219067 per LAIR.

Lair rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,232,928, med ett cirkulerande utbud på 563.52M LAIR. Under de senaste 24 timmarna handlades LAIR mellan $ 0.0021854 (lägsta) och $ 0.00225832 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04308942, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00147727.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LAIR med -0.01% under den senaste timmen och -3.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Lair (LAIR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Cirkulationsutbud 563.52M 563.52M 563.52M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Lair är $ 1.23M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av LAIR är 563.52M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.19M.