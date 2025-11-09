Kwenta Pris idag

Livepriset för Kwenta (KWENTA) idag är $ 15.05, med en förändring på 3.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KWENTA till USD är$ 15.05 per KWENTA.

Kwenta rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,040,829, med ett cirkulerande utbud på 532.38K KWENTA. Under de senaste 24 timmarna handlades KWENTA mellan $ 15.06 (lägsta) och $ 15.79 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 790.99, medan det lägsta priset någonsin var $ 6.88.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KWENTA med -0.88% under den senaste timmen och -8.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kwenta (KWENTA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.04M$ 8.04M $ 8.04M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.05M$ 12.05M $ 12.05M Cirkulationsutbud 532.38K 532.38K 532.38K Totalt utbud 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

