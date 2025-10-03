Utforska kwantxbt(KWANT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KWANT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska kwantxbt(KWANT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KWANT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

kwantxbt (KWANT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om kwantxbt(KWANT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

kwantxbt tokenomics

Information om kwantxbt

kwantxbt (KWANT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för kwantxbt(KWANT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 56.43K
Totalt utbud: $ 994.66M
Cirkulerande utbud $ 930.19M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 60.34K
Högsta någonsin: $ 0.02692442
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

kwantxbt (KWANT) Information

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

Officiell webbplats: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4

kwantxbt (KWANT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i kwantxbt (KWANT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet KWANT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många KWANT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.