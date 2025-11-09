Kura Pris idag

Livepriset för Kura (KURA) idag är $ 0.04705198, med en förändring på 1.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KURA till USD är$ 0.04705198 per KURA.

Kura rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 46,464, med ett cirkulerande utbud på 987.51K KURA. Under de senaste 24 timmarna handlades KURA mellan $ 0.04714218 (lägsta) och $ 0.051012 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.47, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0377842.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KURA med -1.18% under den senaste timmen och -8.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kura (KURA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 46.46K$ 46.46K $ 46.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 153.20K$ 153.20K $ 153.20K Cirkulationsutbud 987.51K 987.51K 987.51K Totalt utbud 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187

