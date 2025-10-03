Utforska Kunji Finance(KNJ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KNJ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Kunji Finance(KNJ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KNJ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Kunji Finance (KNJ) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kunji Finance(KNJ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Högsta någonsin: $ 0.650349 $ 0.650349 $ 0.650349 Lägsta någonsin: $ 0.01289265 $ 0.01289265 $ 0.01289265 Aktuellt pris: $ 0.02487223 $ 0.02487223 $ 0.02487223 Läs mer om priset på Kunji Finance(KNJ) Köp KNJ nu! Kunji Finance (KNJ) Information What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. KNJ is the governance token Officiell webbplats: https://www.kunji.finance Whitepaper: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper Kunji Finance (KNJ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Kunji Finance (KNJ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KNJ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KNJ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 