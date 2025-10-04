Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomics
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kundalini is a real girl(KUNDALINI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Information
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Kundalini is a real girl (KUNDALINI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet KUNDALINI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många KUNDALINI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för KUNDALINI
