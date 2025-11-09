Kumaneene Pris idag

Livepriset för Kumaneene (KUMANEENE) idag är --, med en förändring på 4.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KUMANEENE till USD är-- per KUMANEENE.

Kumaneene rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 36,857, med ett cirkulerande utbud på 1,000.00T KUMANEENE. Under de senaste 24 timmarna handlades KUMANEENE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KUMANEENE med -2.37% under den senaste timmen och -3.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kumaneene (KUMANEENE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 36.86K$ 36.86K $ 36.86K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 36.86K$ 36.86K $ 36.86K Cirkulationsutbud 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Totalt utbud 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Det aktuella börsvärdet för Kumaneene är $ 36.86K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KUMANEENE är 1,000.00T, med ett totalt utbud på 1.0e+15. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 36.86K.