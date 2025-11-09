KONA Pris idag

Livepriset för KONA (KONA) idag är $ 26.38, med en förändring på 0.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KONA till USD är$ 26.38 per KONA.

KONA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 285,325, med ett cirkulerande utbud på 10.82K KONA. Under de senaste 24 timmarna handlades KONA mellan $ 25.42 (lägsta) och $ 26.91 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 109.49, medan det lägsta priset någonsin var $ 24.4.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KONA med -0.45% under den senaste timmen och -28.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KONA (KONA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 285.33K$ 285.33K $ 285.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 285.33K$ 285.33K $ 285.33K Cirkulationsutbud 10.82K 10.82K 10.82K Totalt utbud 10,818.73930441548 10,818.73930441548 10,818.73930441548

Det aktuella börsvärdet för KONA är $ 285.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KONA är 10.82K, med ett totalt utbud på 10818.73930441548. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 285.33K.