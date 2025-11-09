KOLS Pris idag

Livepriset för KOLS (KOLS) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KOLS till USD är-- per KOLS.

KOLS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 187,992, med ett cirkulerande utbud på 999.99M KOLS. Under de senaste 24 timmarna handlades KOLS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KOLS med -- under den senaste timmen och -17.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KOLS (KOLS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 187.99K$ 187.99K $ 187.99K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 187.99K$ 187.99K $ 187.99K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,990,645.245735 999,990,645.245735 999,990,645.245735

Det aktuella börsvärdet för KOLS är $ 187.99K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KOLS är 999.99M, med ett totalt utbud på 999990645.245735. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 187.99K.