Kled AI Pris idag

Livepriset för Kled AI (KLED) idag är $ 0.028473, med en förändring på 5.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KLED till USD är$ 0.028473 per KLED.

Kled AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,466,539, med ett cirkulerande utbud på 999.81M KLED. Under de senaste 24 timmarna handlades KLED mellan $ 0.02764198 (lägsta) och $ 0.03100724 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.055581, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00180339.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KLED med -0.95% under den senaste timmen och -25.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kled AI (KLED) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Kled AI är $ 28.47M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KLED är 999.81M, med ett totalt utbud på 999811337.0295697. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.47M.