BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Kitty Kult idag är 0 USD.KULT börsvärdet är 175,246 USD. Följ prisuppdateringar för KULT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Kitty Kult idag är 0 USD.KULT börsvärdet är 175,246 USD. Följ prisuppdateringar för KULT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KULT

KULT prisinformation

Vad är KULT

KULT whitepaper

KULT officiell webbplats

KULT tokenomics

KULT Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Kitty Kult Logotyp

Kitty Kult Pris (KULT)

Onoterad

1 KULT-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.80%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Kitty Kult (KULT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:32:08 (UTC+8)

Kitty Kult Pris idag

Livepriset för Kitty Kult (KULT) idag är --, med en förändring på 1.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KULT till USD är-- per KULT.

Kitty Kult rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 175,246, med ett cirkulerande utbud på 471.43B KULT. Under de senaste 24 timmarna handlades KULT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KULT med -- under den senaste timmen och -13.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kitty Kult (KULT) Marknadsinformation

$ 175.25K
$ 175.25K$ 175.25K

--
----

$ 371.15K
$ 371.15K$ 371.15K

471.43B
471.43B 471.43B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Det aktuella börsvärdet för Kitty Kult är $ 175.25K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KULT är 471.43B, med ett totalt utbud på 998429871400.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 371.15K.

Kitty Kult Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.82%

-13.57%

-13.57%

Kitty Kult (KULT) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Kitty Kult till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Kitty Kult till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Kitty Kult till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Kitty Kult till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.82%
30 dagar$ 0-27.32%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Kitty Kult

Kitty Kult (KULT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KULT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Kitty Kult (KULT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Kitty Kult potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Kitty Kult kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KULT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Kitty Kult Price Prediction.

Vad är Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Kitty Kult (KULT) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Kitty Kult

Hur mycket kommer 1 Kitty Kult att vara värd år 2030?
Om Kitty Kult skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Kitty Kult-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:32:08 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Kitty Kult

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2950
$0.2950$0.2950

+47.50%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1357
$0.1357$0.1357

+171.40%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023711
$0.0023711$0.0023711

+238.72%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1357
$0.1357$0.1357

+171.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004490
$0.00004490$0.00004490

+127.91%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000016869
$0.0000016869$0.0000016869

+130.35%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001859
$0.000000001859$0.000000001859

+67.32%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.