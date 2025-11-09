Livepriset för Kintsu Staked Hype idag är 39.82 USD.SHYPE börsvärdet är 229,091 USD. Följ prisuppdateringar för SHYPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Kintsu Staked Hype idag är 39.82 USD.SHYPE börsvärdet är 229,091 USD. Följ prisuppdateringar för SHYPE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Kintsu Staked Hype (SHYPE) idag är $ 39.82, med en förändring på 4.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHYPE till USD är$ 39.82 per SHYPE.
Kintsu Staked Hype rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 229,091, med ett cirkulerande utbud på 5.75K SHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades SHYPE mellan $ 39.55 (lägsta) och $ 42.74 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 53.2, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.91.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SHYPE med -0.08% under den senaste timmen och -7.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för Kintsu Staked Hype är $ 229.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SHYPE är 5.75K, med ett totalt utbud på 5753.363280309009. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 229.09K.
Kintsu Staked Hype Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar
-0.08%
-4.52%
-7.25%
-7.25%
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Kintsu Staked Hype till USD $ -1.88924821991917. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Kintsu Staked Hype till USD $ -3.9604892360. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Kintsu Staked Hype till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Kintsu Staked Hype till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -1.88924821991917
-4.52%
30 dagar
$ -3.9604892360
-9.94%
60 dagar
$ 0
--
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SHYPE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Kintsu Staked Hype potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vad är Kintsu Staked Hype (SHYPE)
Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.
Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:
- Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
- sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
- This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.
Folk frågar också: Andra frågor om Kintsu Staked Hype
Hur mycket kommer 1 Kintsu Staked Hype att vara värd år 2030?
Om Kintsu Staked Hype skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Kintsu Staked Hype-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Kintsu Staked Hype idag?
Priset för Kintsu Staked Hype är idag $ 39.82. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Kintsu Staked Hype fortfarande en bra investering?
Kintsu Staked Hype förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SHYPE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Kintsu Staked Hype?
Kintsu Staked Hype till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Kintsu Staked Hype?
Livepriset för SHYPE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Kintsu Staked Hype i den valuta du föredrar, besök SHYPE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Kintsu Staked Hype?
Priset på SHYPE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Kommer Kintsu Staked Hype-priset att stiga i år?
Kintsu Staked Hype priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Kintsu Staked Hype (SHYPE) för en mer djupgående analys.
