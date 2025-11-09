Kintsu Staked Hype Pris idag

Livepriset för Kintsu Staked Hype (SHYPE) idag är $ 39.82, med en förändring på 4.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SHYPE till USD är$ 39.82 per SHYPE.

Kintsu Staked Hype rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 229,091, med ett cirkulerande utbud på 5.75K SHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades SHYPE mellan $ 39.55 (lägsta) och $ 42.74 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 53.2, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.91.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SHYPE med -0.08% under den senaste timmen och -7.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 229.09K$ 229.09K $ 229.09K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 229.09K$ 229.09K $ 229.09K Cirkulationsutbud 5.75K 5.75K 5.75K Totalt utbud 5,753.363280309009 5,753.363280309009 5,753.363280309009

