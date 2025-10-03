King Kovu (LAZY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om King Kovu(LAZY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 23:31:02 (UTC+8)
King Kovu (LAZY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för King Kovu(LAZY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 52.66K
Totalt utbud:
$ 20.18M
Cirkulerande utbud
$ 11.31M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 93.90K
Högsta någonsin:
$ 0.01783687
Lägsta någonsin:
$ 0.00410085
Aktuellt pris:
$ 0.00465378
King Kovu (LAZY) Information

$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.

Officiell webbplats:
https://lazyonbase.com

King Kovu (LAZY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i King Kovu (LAZY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LAZY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LAZY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LAZY:s tokenomics, utforska LAZY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för LAZY

Vill du veta vart LAZY kan vara på väg? På LAZY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

