Kinetix Finance Token Pris idag

Livepriset för Kinetix Finance Token (KAI) idag är --, med en förändring på 6.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KAI till USD är-- per KAI.

Kinetix Finance Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 374,288, med ett cirkulerande utbud på 965.33M KAI. Under de senaste 24 timmarna handlades KAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03611293, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KAI med +0.15% under den senaste timmen och +8.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kinetix Finance Token (KAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 374.29K$ 374.29K $ 374.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 387.73K$ 387.73K $ 387.73K Cirkulationsutbud 965.33M 965.33M 965.33M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Kinetix Finance Token är $ 374.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KAI är 965.33M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 387.73K.