Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Kinetiq Staked HYPE(KHYPE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kinetiq Staked HYPE(KHYPE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Totalt utbud: $ 30.12M $ 30.12M $ 30.12M Cirkulerande utbud $ 30.12M $ 30.12M $ 30.12M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Högsta någonsin: $ 59.44 $ 59.44 $ 59.44 Lägsta någonsin: $ 29.57 $ 29.57 $ 29.57 Aktuellt pris: $ 34.06 $ 34.06 $ 34.06 Läs mer om priset på Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) Köp KHYPE nu!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Information Officiell webbplats: https://kinetiq.xyz/

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KHYPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KHYPE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KHYPE:s tokenomics, utforska KHYPE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för KHYPE Vill du veta vart KHYPE kan vara på väg? På KHYPE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KHYPE-tokens prisförutsägelse nu!

