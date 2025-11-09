Kinetiq Staked HYPE Pris idag

Livepriset för Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) idag är $ 40.14, med en förändring på 4.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KHYPE till USD är$ 40.14 per KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,377,311,808, med ett cirkulerande utbud på 34.31M KHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades KHYPE mellan $ 39.89 (lägsta) och $ 43.09 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 59.44, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.77.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KHYPE med -0.14% under den senaste timmen och -6.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Cirkulationsutbud 34.31M 34.31M 34.31M Totalt utbud 34,312,899.53831602 34,312,899.53831602 34,312,899.53831602

Det aktuella börsvärdet för Kinetiq Staked HYPE är $ 1.38B, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KHYPE är 34.31M, med ett totalt utbud på 34312899.53831602. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.38B.