Kinetiq Earn Vault Pris idag

Livepriset för Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) idag är $ 40.41, med en förändring på 4.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VKHYPE till USD är$ 40.41 per VKHYPE.

Kinetiq Earn Vault rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 331,222,066, med ett cirkulerande utbud på 8.20M VKHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades VKHYPE mellan $ 40.18 (lägsta) och $ 43.4 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 51.63, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.62.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VKHYPE med -0.20% under den senaste timmen och -7.64% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 331.22M$ 331.22M $ 331.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 331.22M$ 331.22M $ 331.22M Cirkulationsutbud 8.20M 8.20M 8.20M Totalt utbud 8,201,597.149496093 8,201,597.149496093 8,201,597.149496093

