KIKICat Pris idag

Livepriset för KIKICat (KIKI) idag är --, med en förändring på 2.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIKI till USD är-- per KIKI.

KIKICat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 164,919, med ett cirkulerande utbud på 999.94M KIKI. Under de senaste 24 timmarna handlades KIKI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.102855, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIKI med -5.57% under den senaste timmen och -12.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KIKICat (KIKI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 164.92K$ 164.92K $ 164.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 164.92K$ 164.92K $ 164.92K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,940,444.354034 999,940,444.354034 999,940,444.354034

Det aktuella börsvärdet för KIKICat är $ 164.92K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KIKI är 999.94M, med ett totalt utbud på 999940444.354034. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 164.92K.