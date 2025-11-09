BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för KIGU idag är 0.00848065 USD.KIGU börsvärdet är 437,591 USD. Följ prisuppdateringar för KIGU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för KIGU idag är 0.00848065 USD.KIGU börsvärdet är 437,591 USD. Följ prisuppdateringar för KIGU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om KIGU

KIGU prisinformation

Vad är KIGU

KIGU whitepaper

KIGU officiell webbplats

KIGU tokenomics

KIGU Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

KIGU Logotyp

KIGU Pris (KIGU)

Onoterad

1 KIGU-till-USD pris i realtid:

$0.00848065
$0.00848065$0.00848065
-2.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
KIGU (KIGU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:09:48 (UTC+8)

KIGU Pris idag

Livepriset för KIGU (KIGU) idag är $ 0.00848065, med en förändring på 2.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIGU till USD är$ 0.00848065 per KIGU.

KIGU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 437,591, med ett cirkulerande utbud på 52.00M KIGU. Under de senaste 24 timmarna handlades KIGU mellan $ 0.00841521 (lägsta) och $ 0.00888318 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.155138, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00809332.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIGU med -0.43% under den senaste timmen och -25.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KIGU (KIGU) Marknadsinformation

$ 437.59K
$ 437.59K$ 437.59K

--
----

$ 437.59K
$ 437.59K$ 437.59K

52.00M
52.00M 52.00M

52,000,000.0
52,000,000.0 52,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för KIGU är $ 437.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KIGU är 52.00M, med ett totalt utbud på 52000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 437.59K.

KIGU Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00841521
$ 0.00841521$ 0.00841521
lägsta under 24-timmar
$ 0.00888318
$ 0.00888318$ 0.00888318
högsta under 24-timmar

$ 0.00841521
$ 0.00841521$ 0.00841521

$ 0.00888318
$ 0.00888318$ 0.00888318

$ 0.155138
$ 0.155138$ 0.155138

$ 0.00809332
$ 0.00809332$ 0.00809332

-0.43%

-2.00%

-25.30%

-25.30%

KIGU (KIGU) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på KIGU till USD $ -0.000173917621257121.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på KIGU till USD $ -0.0063103354.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på KIGU till USD $ -0.0066222139.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på KIGU till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.000173917621257121-2.00%
30 dagar$ -0.0063103354-74.40%
60 dagar$ -0.0066222139-78.08%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för KIGU

KIGU (KIGU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för KIGU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
KIGU (KIGU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på KIGU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som KIGU kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för KIGU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på KIGU Price Prediction.

Vad är KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Folk frågar också: Andra frågor om KIGU

Hur mycket kommer 1 KIGU att vara värd år 2030?
Om KIGU skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella KIGU-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:09:48 (UTC+8)

KIGU (KIGU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om KIGU

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2974
$0.2974$0.2974

+48.70%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0025980
$0.0025980$0.0025980

+271.14%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004219
$0.00004219$0.00004219

+114.16%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04636
$0.04636$0.04636

+98.03%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001893
$0.000000001893$0.000000001893

+70.38%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00619
$0.00619$0.00619

+37.55%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.