KIGU Pris (KIGU)
Livepriset för KIGU (KIGU) idag är $ 0.00848065, med en förändring på 2.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIGU till USD är$ 0.00848065 per KIGU.
KIGU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 437,591, med ett cirkulerande utbud på 52.00M KIGU. Under de senaste 24 timmarna handlades KIGU mellan $ 0.00841521 (lägsta) och $ 0.00888318 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.155138, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00809332.
I kortsiktigt resultat, rörde sig KIGU med -0.43% under den senaste timmen och -25.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för KIGU är $ 437.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KIGU är 52.00M, med ett totalt utbud på 52000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 437.59K.
Under dagen var prisförändringen på KIGU till USD $ -0.000173917621257121.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på KIGU till USD $ -0.0063103354.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på KIGU till USD $ -0.0066222139.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på KIGU till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.000173917621257121
|-2.00%
|30 dagar
|$ -0.0063103354
|-74.40%
|60 dagar
|$ -0.0066222139
|-78.08%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på KIGU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.
Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.
With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.
