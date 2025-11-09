KIGU Pris idag

Livepriset för KIGU (KIGU) idag är $ 0.00848065, med en förändring på 2.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KIGU till USD är$ 0.00848065 per KIGU.

KIGU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 437,591, med ett cirkulerande utbud på 52.00M KIGU. Under de senaste 24 timmarna handlades KIGU mellan $ 0.00841521 (lägsta) och $ 0.00888318 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.155138, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00809332.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KIGU med -0.43% under den senaste timmen och -25.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KIGU (KIGU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 437.59K$ 437.59K $ 437.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 437.59K$ 437.59K $ 437.59K Cirkulationsutbud 52.00M 52.00M 52.00M Totalt utbud 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

