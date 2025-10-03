Utforska Kick(KICK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KICK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Kick(KICK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KICK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Kick (KICK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kick(KICK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 171.01K $ 171.01K $ 171.01K Totalt utbud: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M Cirkulerande utbud $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M FDV (värdering efter full utspädning): $ 171.01K $ 171.01K $ 171.01K Högsta någonsin: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00140926 $ 0.00140926 $ 0.00140926 Läs mer om priset på Kick(KICK) Köp KICK nu! Kick (KICK) Information Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Officiell webbplats: https://kickecosystem.com/ Whitepaper: http://www.kickico.com/whitepaper Kick (KICK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Kick (KICK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KICK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KICK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KICK:s tokenomics, utforska KICK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KICK Vill du veta vart KICK kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.