KI (XKI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KI(XKI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 301.81K $ 301.81K $ 301.81K Totalt utbud: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Cirkulerande utbud $ 621.08M $ 621.08M $ 621.08M FDV (värdering efter full utspädning): $ 459.77K $ 459.77K $ 459.77K Högsta någonsin: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00048634 $ 0.00048634 $ 0.00048634 KI (XKI) Information Ki Foundation's mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore. Officiell webbplats: https://foundation.ki/ KI (XKI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i KI (XKI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XKI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XKI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.