Kepithor Pris idag

Livepriset för Kepithor (KEPI) idag är $ 0.00210137, med en förändring på 12.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KEPI till USD är$ 0.00210137 per KEPI.

Kepithor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 86,752, med ett cirkulerande utbud på 41.29M KEPI. Under de senaste 24 timmarna handlades KEPI mellan $ 0.00207861 (lägsta) och $ 0.00240047 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00475245, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00150493.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KEPI med +0.01% under den senaste timmen och -2.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kepithor (KEPI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 86.75K$ 86.75K $ 86.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 629.17K$ 629.17K $ 629.17K Cirkulationsutbud 41.29M 41.29M 41.29M Totalt utbud 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Det aktuella börsvärdet för Kepithor är $ 86.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KEPI är 41.29M, med ett totalt utbud på 299426199.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 629.17K.