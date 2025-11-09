KEKE Terminal Pris idag

Livepriset för KEKE Terminal (KEKE) idag är $ 0.0000736, med en förändring på 3.95% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KEKE till USD är$ 0.0000736 per KEKE.

KEKE Terminal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 73,602, med ett cirkulerande utbud på 999.99M KEKE. Under de senaste 24 timmarna handlades KEKE mellan $ 0.00007279 (lägsta) och $ 0.00007737 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.028921, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00006745.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KEKE med -- under den senaste timmen och -39.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KEKE Terminal (KEKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 73.60K$ 73.60K $ 73.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 73.60K$ 73.60K $ 73.60K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,992,224.190153 999,992,224.190153 999,992,224.190153

