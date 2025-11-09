Keke Pris idag

Livepriset för Keke (KEKE) idag är --, med en förändring på 3.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KEKE till USD är-- per KEKE.

Keke rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 108,772, med ett cirkulerande utbud på 690.00B KEKE. Under de senaste 24 timmarna handlades KEKE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00001324, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KEKE med -0.00% under den senaste timmen och +40.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Keke (KEKE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 108.77K$ 108.77K $ 108.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 108.77K$ 108.77K $ 108.77K Cirkulationsutbud 690.00B 690.00B 690.00B Totalt utbud 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Keke är $ 108.77K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KEKE är 690.00B, med ett totalt utbud på 690000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 108.77K.