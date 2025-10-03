Utforska Keira(KEIRA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KEIRA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Keira(KEIRA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KEIRA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 78.92K $ 78.92K $ 78.92K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (värdering efter full utspädning): $ 147.10K $ 147.10K $ 147.10K Högsta någonsin: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0001471 $ 0.0001471 $ 0.0001471 Läs mer om priset på Keira(KEIRA) Köp KEIRA nu! Keira (KEIRA) Information Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She's not just a tool—she's a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or "minions") that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira's capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that's personalized, engaging, and scalable. Officiell webbplats: https://keira.gg/ Whitepaper: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Keira (KEIRA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Keira (KEIRA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KEIRA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KEIRA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.