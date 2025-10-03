Utforska Keep Gambling(GAMBLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GAMBLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Keep Gambling(GAMBLE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GAMBLE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Keep Gambling(GAMBLE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 121.80K $ 121.80K $ 121.80K Totalt utbud: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Cirkulerande utbud $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (värdering efter full utspädning): $ 121.80K $ 121.80K $ 121.80K Högsta någonsin: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012184 $ 0.00012184 $ 0.00012184 Keep Gambling (GAMBLE) Information Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success. Officiell webbplats: https://www.keepgambling.vip/ Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Keep Gambling (GAMBLE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GAMBLE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GAMBLE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.