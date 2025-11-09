Kava Lend Pris idag

Livepriset för Kava Lend (HARD) idag är $ 0.00509198, med en förändring på 3.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HARD till USD är$ 0.00509198 per HARD.

Kava Lend rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 685,903, med ett cirkulerande utbud på 134.79M HARD. Under de senaste 24 timmarna handlades HARD mellan $ 0.00478844 (lägsta) och $ 0.00533648 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.97, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00206758.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HARD med -0.51% under den senaste timmen och -0.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kava Lend (HARD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 685.90K$ 685.90K $ 685.90K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Cirkulationsutbud 134.79M 134.79M 134.79M Totalt utbud 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

