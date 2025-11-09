KardiaChain Pris idag

Livepriset för KardiaChain (KAI) idag är --, med en förändring på 5.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KAI till USD är-- per KAI.

KardiaChain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,937,840, med ett cirkulerande utbud på 4.78B KAI. Under de senaste 24 timmarna handlades KAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.160205, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KAI med +0.35% under den senaste timmen och +9.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KardiaChain (KAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Cirkulationsutbud 4.78B 4.78B 4.78B Totalt utbud 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

