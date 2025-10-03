Karbo (KRB) Tokenomics
Karbo (KRB) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Karbo(KRB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Karbo (KRB) Information
Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.
Karbo (KRB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Karbo (KRB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet KRB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många KRB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
