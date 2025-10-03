KAP Games (KAP) Tokenomics
KAP Games (KAP) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KAP Games(KAP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
KAP Games (KAP) Information
What is the KAP Games?
KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide.
Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg
KAP Games Highlights:
100+ listed games on www.kap.gg
KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg
KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios
Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:
Currency for all of KAP Studios' first-party games
Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount
Smart contract governance of key treasury and staking contracts
Liquidity staking at www.staking.kap.gg
KAP Games (KAP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i KAP Games (KAP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet KAP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många KAP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår KAP:s tokenomics, utforska KAP-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för KAP
Vill du veta vart KAP kan vara på väg? På KAP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
