KAME Pris idag

Livepriset för KAME (KAME) idag är --, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KAME till USD är-- per KAME.

KAME rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,013.78, med ett cirkulerande utbud på 949.13M KAME. Under de senaste 24 timmarna handlades KAME mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KAME med +0.26% under den senaste timmen och +6.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KAME (KAME) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Cirkulationsutbud 949.13M 949.13M 949.13M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för KAME är $ 11.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KAME är 949.13M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.60K.