Kamala Horris Pris idag

Livepriset för Kamala Horris (KAMA) idag är --, med en förändring på 6.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KAMA till USD är-- per KAMA.

Kamala Horris rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 95,712, med ett cirkulerande utbud på 995.56M KAMA. Under de senaste 24 timmarna handlades KAMA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03919388, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KAMA med +0.36% under den senaste timmen och +12.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kamala Horris (KAMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 95.71K$ 95.71K $ 95.71K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 95.71K$ 95.71K $ 95.71K Cirkulationsutbud 995.56M 995.56M 995.56M Totalt utbud 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Det aktuella börsvärdet för Kamala Horris är $ 95.71K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KAMA är 995.56M, med ett totalt utbud på 995559218.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 95.71K.