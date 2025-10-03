Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Kakaxa(KAKAXA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 23:29:02 (UTC+8)
Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kakaxa(KAKAXA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 54.72K
Totalt utbud:
$ 99.42M
Cirkulerande utbud
$ 99.42M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 54.72K
Högsta någonsin:
$ 0.314659
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00055037
Kakaxa (KAKAXA) Information

$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩

While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin.

So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.

📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON.

Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.

Officiell webbplats:
https://kakaxa.com/eng

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Kakaxa (KAKAXA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KAKAXA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KAKAXA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KAKAXA:s tokenomics, utforska KAKAXA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för KAKAXA

Vill du veta vart KAKAXA kan vara på väg? På KAKAXA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn