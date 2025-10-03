Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics
Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kakaxa(KAKAXA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Kakaxa (KAKAXA) Information
$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩
While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin.
So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.
📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON.
Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.
How much are you willing to believe in shit?
Up to 100k TON: 100% TGE.
100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks.
‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back.
Tokenomics:
Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%
You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏
Tokenomics:
Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%
Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Kakaxa (KAKAXA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet KAKAXA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många KAKAXA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår KAKAXA:s tokenomics, utforska KAKAXA-tokens pris i realtid!
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
