KAKA (KAKA) Information What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto. 🔥 Why Kaka? Because sometimes you don't need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who's ever screamed at a leaf. 🛠️ Built on Solana Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama. Officiell webbplats: https://www.kakasol.com/ KAKA (KAKA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i KAKA (KAKA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KAKA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KAKA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Marlknadsvärde: $ 168.00K Totalt utbud: $ 998.79M Cirkulerande utbud $ 998.79M FDV (värdering efter full utspädning): $ 168.00K Högsta någonsin: $ 0.01920151 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00016841