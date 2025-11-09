Kai Ken Pris idag

Livepriset för Kai Ken (KAI) idag är --, med en förändring på 0.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KAI till USD är-- per KAI.

Kai Ken rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 426,631, med ett cirkulerande utbud på 420.69T KAI. Under de senaste 24 timmarna handlades KAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KAI med +0.06% under den senaste timmen och +2.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Kai Ken (KAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 426.63K$ 426.63K $ 426.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 426.63K$ 426.63K $ 426.63K Cirkulationsutbud 420.69T 420.69T 420.69T Totalt utbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Kai Ken är $ 426.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KAI är 420.69T, med ett totalt utbud på 420690000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 426.63K.