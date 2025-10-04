Utforska KAFKA ai(KAFKA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KAFKA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska KAFKA ai(KAFKA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KAFKA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KAFKA ai(KAFKA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.49K Totalt utbud: $ 999.93M Cirkulerande utbud $ 999.93M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.49K Högsta någonsin: $ 0.00147147 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 KAFKA ai (KAFKA) Information $KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies. Officiell webbplats: https://www.kafka.zone/ KAFKA ai (KAFKA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i KAFKA ai (KAFKA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KAFKA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KAFKA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.