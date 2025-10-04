KAFKA ai (KAFKA) Tokenomics

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om KAFKA ai(KAFKA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 03:11:43 (UTC+8)
USD

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KAFKA ai(KAFKA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 17.49K
$ 17.49K
Totalt utbud:
$ 999.93M
$ 999.93M
Cirkulerande utbud
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 17.49K
$ 17.49K
Högsta någonsin:
$ 0.00147147
$ 0.00147147
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

KAFKA ai (KAFKA) Information

$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.

Officiell webbplats:
https://www.kafka.zone/

KAFKA ai (KAFKA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i KAFKA ai (KAFKA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KAFKA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KAFKA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KAFKA:s tokenomics, utforska KAFKA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för KAFKA

Vill du veta vart KAFKA kan vara på väg? På KAFKA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

