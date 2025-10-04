Utforska Justice For Pizza Guy(PIZZAGUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PIZZAGUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Justice For Pizza Guy(PIZZAGUY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PIZZAGUY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PIZZAGUY prisinformation PIZZAGUY officiell webbplats PIZZAGUY tokenomics PIZZAGUY Prisförutsägelse Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) / Tokenomik / Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Justice For Pizza Guy(PIZZAGUY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Justice For Pizza Guy(PIZZAGUY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 24.29K $ 24.29K $ 24.29K Totalt utbud: $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M Cirkulerande utbud $ 998.53M $ 998.53M $ 998.53M FDV (värdering efter full utspädning): $ 24.29K $ 24.29K $ 24.29K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Justice For Pizza Guy(PIZZAGUY) Köp PIZZAGUY nu! Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Information $PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. $PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project's primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token's roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders. Officiell webbplats: https://pizzaguycto.com/ Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PIZZAGUY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PIZZAGUY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PIZZAGUY:s tokenomics, utforska PIZZAGUY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PIZZAGUY Vill du veta vart PIZZAGUY kan vara på väg? 